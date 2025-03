First Majestic ernennt Daniel Muñiz Quintanilla in sein Board of Directors

13. März 2025, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich, die Ernennung von Daniel Muñiz Quintanilla in das Board of Directors des Unternehmens mit Wirkung vom 13. März 2025 bekannt zu geben.

Herr Daniel Muñiz Quintanilla verfügt über mehr als 28 Jahre Erfahrung in den Bereichen internationales Recht, Fusionen und Übernahmen, Kapitalmärkte sowie Finanzwesen im Bergbau, in der Logistik und der Infrastruktur. Er ist derzeit Mitglied des Board of Directors von Novagold Resources, Inc. und Brookfield Infrastructure Partners L.P. Herr Muñiz ist außerdem Gründungspartner von Axkan Capital Partners S.L. und fungiert als ein Direktor von Tharsis Mining S.L., einem Privatunternehmen mit Schwerpunkt Kupfer, sowie als Direktor und Sonderberater des Chairman von Sinda Ltd. und Sunshine Silver Mining & Refining Company, beide Privatunternehmen im Portfolio der Electrum Group.

Herr Muñiz war von April 2021 bis zur Übernahme von Gatos Silver durch First Majestic im Januar 2025 ein Direktor von Gatos Silver, Inc. und von Juli 2019 bis Mai 2024 ein Direktor von HudBay Minerals Inc. Er ist eine sehr kompetente Führungskraft im Bergbau und war 12 Jahre lang bei Grupo Mexico, SAB de C.V. und deren Tochtergesellschaften Americas Mining Corp. und Southern Copper Corp. tätig, wo er eine Reihe von Führungspositionen innehatte, unter anderem als Managing Director (Chief Executive Officer) und Chief Financial Officer. Herr Muñiz hat einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften von der Georgetown University in Washington D.C. und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre vom Instituto de Empresa in Madrid, Spanien. Außerdem hat er einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der Universidad Iberoamericana in Mexiko-Stadt, Mexiko.

„Wir freuen uns, Daniel bei First Majestic Silver willkommen zu heißen“, sagte Thomas Fudge, Chair des Board of Directors von First Majestic. „Daniel verfügt über umfangreiche Erfahrungen als leitender Angestellter und Direktor verschiedener Bergbau- und Infrastrukturunternehmen in den Bereichen Kapitalmärkte, Fusionen und Übernahmen, Finanzwesen und Unternehmensführung. Wir sind davon überzeugt, dass Daniel einen wertvollen Beitrag für das Unternehmen leisten wird, während wir unsere Beziehungen und Betriebe in Mexiko weiter ausbauen und unsere Vision erfüllen, das führende primäre Silberunternehmen der Welt zu werden.“