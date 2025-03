OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Ursprung des Coronavirus:

"Die Folgen des jüngsten Paradigmenwechsels sind größer, als es auf den ersten Blick wirken mag. In letzter Konsequenz geht es darum, wer die Schuld trägt an millionenfachem Tod, zigfachem Leid, zerrissenen Familien, Milliardenkosten und vernichteten Existenzen. Handelte es sich um eine Laune der Natur, um ein unvermeidbares Schicksal? Oder führte eine verantwortungslose Forschung zu diesen schrecklichen Folgen in aller Welt? Zugleich war nicht nur die Verteufelung der Labortheorie ein Fehler, der im Falle der Bundesregierung wider begründeter Hinweise mehrere Jahre lang verteidigt wurde. Denn die Liste der Corona-Irrtümer offizieller Stellen ist lang. So machte die zwischenzeitlich gefeierte Corona-App Menschen reich, half aber nichts."/yyzz/DP/ngu