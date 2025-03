Coways NOBLE 2.0 Luftreiniger-Serie erhält iF Design Award 2025 für Produktdesign

SEOUL, Südkorea, 14. März 2025 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd, die „Best Life Solution Company", gab heute bekannt, dass ihre NOBLE 2.0 Luftreiniger-Serie mit dem International Forum (iF) Design Award 2025 in der Kategorie Produktdesign ausgezeichnet wurde.

Mit dieser Auszeichnung erhält Coway zum 18. Mal in Folge einen iF Design Award und unterstreicht damit die weltweite Führungsrolle des Unternehmens in Sachen Designinnovation.

Zu den ausgezeichneten Merkmalen der NOBLE 2.0 Luftreiniger-Serie gehören die raffinierte quadratische Turmstruktur und die fortschrittlichen Luftreinigungstechnologien der Produkte. Ausgestattet mit einem vierseitigen 4D-Filter für eine 360-Grad-Luftreinigung ist die NOBLE-Luftreiniger-2.0-Reihe in der Lage, saubere Luft effizient zu erfassen und in Räumen von bis zu 133 m² zu zirkulieren. Was die Ästhetik betrifft, so lassen sich die Produkte aufgrund ihrer kompakten Größe und der von der Natur inspirierten Farbmuster in jedes Interieur integrieren und werten gleichzeitig die Einrichtung nahtlos auf.

Neben der Luftreiniger-Serie NOBLE 2.0 wurden auch drei weitere Coway-Produkte beim iF Design Award in der Kategorie Produktdesign ausgezeichnet, darunter ein kommender Wasserreiniger mit dem vorläufigen Namen „SWITCH" (P-2200N). „SWITCH" bietet vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten für Arbeitsplatten und Untertischgeräte sowie nicht-elektrische Wasserreinigungsfunktionen. Das Unternehmen präsentierte den „SWITCH" auf der Aquatech Amsterdam 2025 und stellte seine innovativen Funktionen einem weltweiten Publikum vor.

Ein Coway-Mitarbeiter sagte: „Diese Auszeichnung ist ein Beweis für Coways Engagement für innovatives Design und globale Wettbewerbsfähigkeit. Wir werden weiterhin Produkte entwickeln, die nicht nur unsere einzigartige Designphilosophie verkörpern, sondern auch unseren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis bieten."

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab, den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

