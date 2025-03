Klimaklage gegen RWE - Gericht spricht mit Gutachtern

HAMM (dpa-AFX) - Die Zivilklage eines Landwirts und Bergführers aus Peru gegen den Energiekonzern RWE beschäftigt in der kommenden Woche erneut das Oberlandesgericht Hamm. Am Montag und Mittwoch geht es in mündlichen Verhandlungen um gerichtlich beauftragte Gutachten eines Geowissenschaftlers aus Darmstadt und eines österreichischen Lawinenschutzexperten. Welche Schlüsse das Gericht aus den Verhandlungen zieht, wird es voraussichtlich erst an einem anderen Tag mitteilen.

Der Kläger Saúl Luciano Lliuya (44) ist Miteigentümer eines Wohnhauses in der Stadt Huaraz in Peru. Die Stadt liegt am Fuße der Anden unterhalb eines Gletschersees namens Palcacocha. Durch die bereits 2015 erhobene sogenannte Klimaklage will Lliuya feststellen lassen, dass sich die RWE AG wegen der von ihr verursachten Treibhausgasemissionen anteilig an den Kosten von Schutzmaßnahmen für das Hausgrundstück oder unmittelbar am Gletschersee beteiligen müsse, um es gegen eine Flutwelle oder Schlammlawine zu sichern. Diese drohe dem Haus infolge des Abschmelzens des Gletschers.