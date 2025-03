Tesla warnt vor negativen Folgen durch Trump-Zölle

HeikoEll schrieb 08.03.25, 14:38

Tesla Bestellungen China / 200.000: Fakten oder Mysterium?



Wenn man weiß, dass in China zwischen 70 und 80% der ModelY in der günstigen Version geordert wurden und man sieht, dass die LongRange Version Lieferzeiten von 6-10 Wochen hat, die Hinterrad-Variante nur 2-4 Wochen, gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten



a) Die Chinesen haben ihr Kaufverhalten um 180 Grad gedreht



oder b) die Bestellzahl ist schlicht und ergreifend falsch!



Nun stellen wir uns als erstes die Frage, welcher Standort/Abteilung/MA hat denn die Zahlen gemeldet und was stellen wir fest?



ÜBERHAUPT KEINER!



Nun gut, wir glauben an das Gute, denn irgendwo muss ja der Ursprung sein:



Nach etlichen Nachverfolgungen finden wir das Corpus Delicti:



Es ist ein X-Account mit dem Namen Xhongwen2005! Dieser meldet am 10.01. bereits 50.000 Bestellungen und erhöht bis 07.02. auf 170.000 Einheiten!



Jetzt wird es spannend: Ein zweiter X-Account (TeslaNewswire) meldet am 17.02. dann 200.000 und setzt sogar in den Post eine Bestellung mit Datum und die sogenannte Bestellnummer (RN810459542) als Nachweis darunter! Was sagt uns aber diese Zahl, damit sie eine Aussagekraft bekommt? Nichts!



Wie gehen zu Xhongwen zurück und stellen fest, dass er in 2023 postete, dass an einem einzigen Tag 30.000 Bestellungen des neuen Model3 erfolgte! Anhand der im Nachhinein veröffentlichen Produktions- und Auslieferungszahlen kann man eindeutig sagen, dass diese Angabe völlig aus der Luft gegriffen war!



Jetzt könnte der ganz schlaue sagen; „wenn ich eine der ersten Bestellungen mit RN habe und eine aktuelle, brauche ich nur die Differenz zu nehmen und habe ungefähr die Anzahl!“



Nur da gibt 3 Dinge, die dagegen sprechen!



1. Arbeiten immer mehr Unternehmen mit sogenannten Prüfziffern in der Nummernfolge



2. Hat Tesla für alle Modelle nur eine Bestellnummern-Logik



3. Stornierungen führen nicht zur Doppelvergabe



Fazit: Aufgrund der Auslieferungszeiten und der der Rückgänge in 01-02/25 gibt es kein Indiz, dass der Auslieferungsstau (6-10 Wochen Long-Range) nicht mehr als eine Kompensation der Rückgänge ist!



Im Gegenteil, die kurzen Auslieferungszeiten von 2-4 Wochen für die günstige Variante lassen eher auf einen Rohrkrepierer schließen