Preisschwankungen kosten Haushalte in Summe Milliarden

Istanbul schrieb 25.04.24, 10:14

Zahlen Q1 2024 raus. Return on Tangible Equity weiter solide zweistellig nun bei 12,3% (Q1 2023: 15,0%) in der Gruppe und 18,5% (20,0%) bei Barclays UK. Bleibt das halbwegs so, sind Kurse (heute 200p) unter Tangible Equity von 335p zu günstig. Shareholder Remuneration ist auch bei den zuletzt gestiegenen Kursen locker >10% p.a.



Läuft.