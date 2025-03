Daimler Truck: Umsatz- und Gewinnrückgang

Der Konzernumsatz sank um drei Prozent auf 54,1 Milliarden Euro (2023: 55,9 Milliarden Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank stärker um 15 Prozent auf 4,67 Milliarden Euro (2023: 5,49 Milliarden Euro) – was jedoch leicht über den Erwartungen ist. Besonders betroffen war das Industriegeschäft, wo die bereinigte Umsatzrendite von 9,9 Prozent auf 8,9 Prozent zurückging. Auch das Ergebnis je Aktie (EPS) sank von 4,62 Euro im Vorjahr auf 3,64 Euro. Das entspricht einem Rückgang von 21 Prozent.

Uneinheitliche Performance in den Segmenten

Besonders stark entwickelten sich Trucks North America und Daimler Buses, die durch hohe Nachfrage und operative Effizienz überzeugten. Auch Mercedes-Benz Trucks in Brasilien entwickelte sich gut. In Europa hingegen litt das Unternehmen unter einer geringeren Nachfrage und steigenden Kosten. Trucks Asia konnte sich in einem schwierigen Marktumfeld gut behaupten.

Hoffnungsträger Elektromobilität

Ein Lichtblick bleibt der Wandel hin zu nachhaltigen Antrieben. Der Absatz von batterieelektrischen Nutzfahrzeugen stieg um 17 Prozent auf 4.035 Einheiten. Zudem hat Daimler Truck mit dem eActros 600 und dem Freightliner eCascadia neue Modelle auf den Markt gebracht, die die Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern sollen.

Ausblick 2025: Stabil, aber mit Unsicherheiten

Für das Jahr 2025 erwartet Daimler Truck ein operativ stabiles Jahr. Der Konzern strebt eine bereinigte Umsatzrendite zwischen 8 und 10 Prozent an, die jedoch stark von der gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklung abhängt. Herausforderungen wie mögliche Importzölle und anhaltende Restrukturierungen könnten den Aktienkurs belasten.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll gegenüber dem Vorjahr um 5 bis 15 Prozent steigen.

Wie entwickelt sich die Aktie?

Die Aktie von Daimler Trucks war gestern deutlich eingebrochen, nachdem die USA die Abschaffung strengerer Emissionsvorschriften für Nutzfahrzeuge prüfen. Sie beendete den gestrigen Handel an der Frankfurter Börse mit einem Minus von fast fünf Prozent. Ein Anteilsschein kostete bei Börsenschluss 38,97 Euro.



Im frühen Freitagshandel an der Frankfurter Börse legte die Aktie dagegen leicht zu. Ein Anteilsschein kostet derzeit 39,14 Euro (08:00 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 39,68EUR auf Tradegate (14. März 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.





