RBC stuft Mercedes-Benz Group auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Gesprächen mit dem Management von 78 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Eine dauerhafte Spirale aus US-Importzöllen und EU-Gegenzöllen würde die Gewinne des Autobauers erheblich belasten, doch die meisten Investoren rechneten nicht mit einem solchen Szenario, schrieb Analyst Tom Narayan in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die jüngsten Änderungen in der EU zum CO2-Ausstoß der Branche sollten sich zudem positiv auswirken. Das Management bleibe zwar vorsichtig für China. Doch neue Produkte und Fahrassistenz-Funktionen könnten helfen, Marktanteilsverluste einzudämmen. Zudem könnten Kostensenkungen und Produktoptimierungen helfen, die Margen bis 2027 über 10 Prozent zu hieven. Die Stuttgarter seien einer der wenigen Hersteller mit robusten Kapitalerträgen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 18:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 59,86EUR auf Lang & Schwarz (13. März 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m