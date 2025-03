S&P 500 rutscht in Korrekturmodus – Erholungsversuch zum Wochenausklang?

Nach einem turbulenten Handelstag kehrt vorsichtiger Optimismus an die Märkte zurück: Die Futures auf den S&P 500 steigen am Freitagmorgen um 0,81 Prozent, die Futures auf den Nasdaq 100 um 1,05 Prozent. Auch der Dow-Jones-Future zeigt mit einem Plus von 231 Punkten (0,57 Prozent) eine leichte Erholungstendenz.

Zuvor hatte der S&P 500 am Donnerstag einen herben Rückschlag erlitten und war mit einem Minus von 1,4 Prozent offiziell in die Korrekturzone eingetreten. Seit seinem letzten Rekordhoch hat der Index nun mehr als 10 Prozent verloren. Auch der Dow Jones (-1,3 Prozent ) und der Nasdaq Composite (-2 Prozent ) mussten deutliche Verluste hinnehmen.