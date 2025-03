Vantage Markets bei den International Business Magazine Awards 2025 mit vier renommierten Auszeichnungen gewürdigt

PORT VILA, Vanuatu, 14. März 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets freut sich über die Anerkennung seiner Leistungen in der CFD-Handelsbranche und den Erhalt von vier wichtigen Auszeichnungen bei den International Business Magazine Awards 2025:

Die International Business Magazine Awards sind eine weltweit anerkannte Plattform, die außerordentliche Leistungen in den Bereichen Bankwesen, Finanzen, Investitionen und Technologie auszeichnet. Mit diesen Auszeichnungen werden Unternehmen gewürdigt, die sich durch herausragende Leistungen, Führungsqualitäten und Innovation hervortun. Sie spiegeln das Engagement von Vantage wider, erstklassige CFD-Handelsdienstleistungen anzubieten.

Die Auszeichnungen „Most Trusted Broker Global 2025" und „Most Trusted Broker LATAM 2025" unterstreichen das Vertrauen, das Händler in die sichere, transparente und kundenorientierte Handelsumgebung von Vantage setzen. Durch das Angebot modernster Technologie, niedriger Latenzzeiten und wettbewerbsfähiger Handelsbedingungen ist Vantage in der CFD-Branche in Sachen Zuverlässigkeit und Kundenvertrauen weiterhin führend.

Die Auszeichnung von Vantage als „Best Multi-Asset Trading Platform Global 2025" unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, Händlern über CFDs Zugang zu einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Devisen, Indizes, Rohstoffe und Aktien, zu verschaffen. Die fortschrittlichen Handelswerkzeuge, die nahtlose Ausführung und die robuste Infrastruktur der Plattform machen sie weltweit zur ersten Wahl für CFD-Händler.

Darüber hinaus ist die Auszeichnung „Best Forex Affiliate Program Global 2025" ein Beweis für das Engagement von Vantage, starke, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften aufzubauen. Das Forex-Partnerprogramm von Vantage ist mit wettbewerbsfähigen Provisionsstrukturen, fortschrittlichen Tracking-Systemen und engagiertem Partner-Support eines der lohnendsten in der CFD-Branche.