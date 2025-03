JPMORGAN stuft LVMH auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH auf "Neutral" belassen. Die Geschäftstrends für die europäischen Luxusgüterkonzerne sähen seit Jahresbeginn verhaltener aus, schrieb Analystin Chiara Battistini in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Sie erwartet vor allem für die Kering-Marke Gucci sowie für Burberry ein schwaches erstes Quartal und drückte daher beiden Titeln den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf./glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 19:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 607,7EUR auf Lang & Schwarz (14. März 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m