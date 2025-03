BMW meldet Gewinneinbruch

München (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer BMW meldet einen deutlichen Gewinneinbruch.



Im vergangenen Jahr sank der Konzernüberschuss um fast 37 Prozent auf rund 7,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. 2023 hatte der Gewinn noch bei knapp über zwölf Milliarden Euro gelegen. Der Umsatz sank 2024 um 8,4 Prozent auf 142 Milliarden Euro.



Als Gründe für die verschlechterte Bilanz gab BMW eine gesunkene Nachfrage in China sowie Auslieferungssperren und Rückrufe im Zusammenhang mit einem zugelieferten Integrierten Bremssystem (IBS) an.