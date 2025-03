Die Party ist vorbei!

Die sprunghafte Wirtschafts- und Zollpolitik Donald Trumps hat die Märkte sichtlich verunsichert, der NASDAQ 100 verlor seit seinem Rekordstand bei 22.222 Zählern aus Mitte Februar in der Spitze über 13 Prozent an Wert und verließ sogar seinen vorausgegangenen Aufwärtstrend. Damit hat sich mittelfristig nun ein klares Verkaufssignal durchgesetzt und könnte den Index noch weiter belasten. In einem ersten Schritt sind aus technischer Sicht weitere Abschläge auf 18.914 und später auf 18.333 Punkte anzunehmen. Entsprechend dieser Vorlage könnte ein Short-Engagement über den weiter unter vorgestellten Turbo Short Optionsschein abgeschlossen werden. Auf der Oberseite würde es mindestens eines Kurssprungs über den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 20.125 Punkten bedürfen, damit Kurspotenzial auf 20.538 und darüber in den Bereich um 20.975 Punkten generiert werden kann. Woher derart positive Signale für den NASDAQ herkommen sollen, bleibt unter der aktuellen US-Führung fraglich.

Trading-Strategie: