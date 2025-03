Apple im 2022er-Trend zurück

Der Wiedereintritt in den vorausgegangenen Aufwärtstrend durch den Bruch der Kursmarke von rund 215,00 US-Dollar hat bei Apple weiteres Korrekturpotenzial aktiviert, vorläufig sollte mit Abschlägen auf 205,39 US-Dollar gerechnet werden, darunter in den Bereich der beiden Doppelspitzen aus Ende 2024 um 198,23 US-Dollar. Erst in diesem Bereich wird dem Wert Stabilisierungspotenzial zugesprochen, nachdem erfolgreich eine etwas in Schieflage geratene SKS-Formation aus Ende 2024 aktiviert worden ist. An einen schnellen Turnaround ist derzeit nicht zu denken, erst über dem 200-Tage-Durchschnitt bei 225,08 US-Dollar dürfte eine gewisse Entspannung bringen und Aufwärtspotenzial an zu 237,23 US-Dollar freisetzen. Aber selbst dann bliebe der Wert noch in seinem seit dem Rekordstand aufgestellten Abwärtstrend gefangen.

Trading-Strategie: