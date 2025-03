Gold-Futures durchbrechen erstmals Marke von 3.000 US-Dollar

Am späten Donnerstagabend erreichten die Gold -Futures für April-Lieferung auf der Globex-Plattform 3.003,90 US-Dollar pro Unze. Dies markiert das erste Mal, dass ein aktiv gehandelter Kontrakt diese Schwelle überschreitet. Freitagfrüh wurde bei 3.005,90 US-Dollar ein neues Rekordhoch markiert, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht.

Dieser Meilenstein spiegelt die wachsende Unsicherheit und die eskalierenden Handelsspannungen wider, die durch die neuesten Zollpolitiken der US-Regierung verschärft wurden. Hinzu kommt die Angst vor einem Government-Shutdown in den USA, der weitreichende Konsequenzen hätte.

Der Spotpreis für Gold näherte sich ebenfalls dieser Marke und erreichte kurzzeitig 2.993,91 US-Dollar pro Unze, bevor er sich leicht auf aktuell 2.984,33 US-Dollar (08:15 Uhr MEZ) abschwächte.

Die Preisentwicklung ist eine Reaktion auf die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und die protektionistischen Maßnahmen der Trump-Regierung. Die Drohung des Präsidenten, eine 200%ige Zollabgabe auf europäische Weine und Spirituosen zu erheben, falls die EU ihre Tarife auf amerikanischen Whiskey nicht aufhebt, hat die Märkte weiter angetrieben. Analysten sehen in Gold weiterhin eine sichere Anlage, die vor wirtschaftlicher Volatilität schützt.

Der Anstieg der Goldpreise wird auch durch Käufe der Zentralbanken, Zuflüsse in EFTs und eine Reihe von Bankprognosen unterstützt, die auf weitere Kursgewinne schließen lassen. Analysten wie Yeap Jun Rong von IG Asia weisen darauf hin, dass Gold als "überzeugende sichere Anlage" in einem Marktumfeld gilt, in dem Alternativen knapp sind. Diese Einschätzung wird durch die zunehmende Nachfrage nach Gold als Absicherung gegen politische Risiken und Inflation verstärkt.

Die Kluft zwischen den Futures und dem Spotpreis deutet darauf hin, dass die Investoren mit weiter steigenden Preisen rechnen. Der Durchbruch der 3.000-Dollar-Marke bei den Gold-Futures ist ein Zeichen für die anhaltende Attraktivität von Gold als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Dies könnte langfristig zu weiteren Anstiegen beim Edelmetall führen und seine Rolle als wichtige Komponente in den Portfolios vieler Investoren festigen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

