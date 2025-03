BMW meldet Gewinneinbruch – Wie stark ist der Autobauer wirklich?

Der Münchner Autobauer BMW hat seine Geschäftszahlen für 2024 veröffentlicht und muss einen herben Gewinneinbruch verkraften. Während der Absatz leicht steigen soll, bleibt der Konzern für 2025 vorsichtig. Besonders die anhaltende Nachfrageflaute in China, steigende Zölle durch die USA und hohe Produktionskosten in Deutschland stellen erhebliche Herausforderungen dar.

Der Vorsteuergewinn von BMW schrumpfte 2024 um 35,8 Prozent auf knapp elf Milliarden Euro und nach Steuern um 37 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro. Die Umsatzrendite im Autogeschäft sackte von 9,8 Prozent auf 6,3 Prozent ab – ein deutlicher Rückgang. Ein wichtiger Grund: Probleme mit einem Bremssystem von Continental, das die Auslieferungen massiv verzögerte. Gleichzeitig belastete die Immobilienkrise in China den Absatz, da wohlhabende Kunden dort weniger Neuwagen kauften.

Trotzdem ist BMW weiterhin profitabel. Im Vergleich mit den Boom-Jahren 2021 bis 2023 sehen die aktuellen Zahlen zwar schwach aus, doch langfristig betrachtet, bewegen sie sich auf einem soliden Niveau. "Die hohen Gewinne der vergangenen Jahre waren eine Ausnahme – jetzt sehen wir eine Rückkehr zur Normalität", erklärt Autoexperte Frank Schwope.

Deutsche Autoindustrie im Sinkflug – Konkurrenz aus China wächst

BMW steht mit seinen Herausforderungen nicht allein da. Auch Volkswagen und Mercedes-Benz meldeten deutliche Gewinneinbrüche: Der Vorsteuergewinn von VW sank um 31 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro, während Mercedes-Benz einen Rückgang von 28 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro verzeichnete.

Während der europäische und amerikanische Markt stagnieren, gerät die Dominanz deutscher Autobauer in China zunehmend unter Druck. Lokale Hersteller wie BYD oder Nio gewinnen Marktanteile, vor allem im Bereich der Elektromobilität.

BMW konnte 2024 zwar 427.000 Elektroautos verkaufen, doch diese machten weniger als 20 Prozent des Gesamtabsatzes aus. Der Konzern setzt nun auf seine "Neue Klasse", eine neue Generation von Elektrofahrzeugen, die ab 2025 in Produktion gehen soll.

Trumps Zölle, hohe Energiekosten, Stellenabbau – Was bedeutet das für BMW?

Die globale Autoindustrie steht vor einem Umbruch. Steigende Materialkosten, gestörte Lieferketten und protektionistische Maßnahmen wie die von Donald Trump angekündigten Strafzölle auf europäische Fahrzeuge verschärfen die Lage.

Andere Hersteller reagieren bereits mit drastischen Sparmaßnahmen: Volkswagen plant, bis 2030 fast jeden vierten Job in Deutschland zu streichen, während Mercedes-Benz Milliarden einsparen will und dazu Abfindungsprogramme anbietet. Auch Zulieferer wie Bosch und Continental kündigen umfangreiche Stellenstreichungen an, um sich an die schwierigen Marktbedingungen anzupassen.

Die Aktie von BMW reagiert mit einem Minus von fast 5 Prozent womit die Aktie aktuell (Freitag, 8:15 Uhr MEZ) bei 79 Euro notiert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

