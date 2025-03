Giant Mining Corp. meldet Mobilisierung für das Bohrprogramm im März 2025 auf dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada

VANCOUVER, BC — 14. März 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass ab nächster Woche die letzten Standortvorbereitungen, die Ausrüstung und die Wasserversorgung in Angriff genommen werden, sodass die Bohrungen auf der Porphyr-Kupfer-Lagerstätte Majuba Hill („Majuba Hill“), einem Kupfer-, Silber- und Goldprojekt in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada, aufgenommen werden können.

Die abschließenden Straßenvorbereitungen für die Bohrstandorte werden von der Firma Legarza Exploration, LLC („Legarza“) abgeschlossen, während Big Sky Exploration, LLC („Big Sky“) voraussichtlich am oder um den 24. März 2025 mit den Diamantkernbohrungen (das „Kernprogramm“) beginnen wird.

„Gold nähert sich seinem Allzeithoch von 3.000 USD pro Unze und angesichts der drohenden Handelszölle und der drohenden Kupferengpässe hat Kupfer gerade mit 4,93 USD pro Pfund einen neuen Höchststand für das Jahr 2025 erreicht. Nachdem die Aufnahme der Bohrungen nun in weniger als zwei Wochen beginnen werden, freuen wir uns, dass die letzten Standortvorbereitungen in Angriff genommen werden können. Wir erwarten einen entscheidenden Moment für Majuba Hill im Jahr 2025, zumal wir im Jahr 2024 unsere bisher besten Ergebnisse erzielt haben“, so David Greenway, CEO von Giant Mining. „Das Unternehmen verfügt über alle erforderlichen Finanzmittel für ein aktives Jahr mit Explorations- und Erschließungsbohrungen, die die mehr als 100 Bohrlöcher und über 80.000 Fuß an früheren Bohrungen ergänzen werden, um eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung für das Projekt zu ermöglichen.“

Abbildung 1: Standorte der geplanten Bohrungen 2025 bei Majuba Hill

Wie bereits angekündigt, beabsichtigt das Unternehmen, 4 Kernbohrlöcher über insgesamt 1.340 Meter (4.400 Fuß) innerhalb des bestehenden Explorationszielgebiets niederzubringen. Es werden mindestens 2.600 Fuß an Bohrungen absolviert und der Vertrag sieht keine maximale Bohrleistung vor, was bei der Durchführung des Projekts Flexibilität bietet. Sollten sich die Bohrungen jenseits der geplanten Tiefenausdehnung von 335 Meter (1.100 Fuß) pro Loch in einer Mineralisierung befinden, hat das Unternehmen die Möglichkeit, sie bis zu 487 Meter (1.600 Fuß) fortzusetzen.

