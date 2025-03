Countdown zur CIFF Guangzhou 2025 Eine globale Ausstellung für Designinnovationen und Zusammenarbeit in der Branche GUANGZHOU, China, 14. März 2025 /PRNewswire/ - Die 55. Ausgabe der China International Furniture Fair (Guangzhou) (CIFF Guangzhou 2025) wird in zwei Phasen vom 18. bis 21. März und vom 28. bis 31. März 2025 im Canton Fair Complex in Guangzhou …