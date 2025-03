Britische Wirtschaft schrumpft überraschend

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist zu Beginn des Jahres überraschend geschrumpft. Im Januar sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,1 Prozent im Monatsvergleich gefallen, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Im Dezember war die britische Wirtschaftsleistung noch um 0,4 Prozent gewachsen. Analysten waren davon ausgegangen, dass die Konjunktur an Fahrt verliert, hatten aber im Schnitt immer noch ein leichtes Wachstum um 0,1 Prozent erwartet.

Im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften wie Deutschland werden in Großbritannien auch monatliche Wachstumsdaten veröffentlicht. In den drei Monaten bis Januar legte die Wirtschaftsleistung im Vergleich zu den drei Monaten zuvor um 0,2 Prozent zu. Analysten hatten dies so erwartet.

In dem für die britische Wirtschaft wichtigen Dienstleistungsbereich verzeichnete das Statistikamt im Januar im Monatsvergleich einen leichten Zuwachs um 0,1 Prozent. Im Bausektor lief es schlechter: Hier meldete das Statistikamt einen leichten Rückgang um 0,2 Prozent. Beide Werte hatten Analysen zuvor so prognostiziert.

Unerwartet schwach entwickelte sich die Industrieproduktion. Diese fiel im Monatsvergleich um 0,9 Prozent. Im Jahresvergleich gab die Industrieproduktion im Januar ebenfalls deutlich stärker nach als befürchtet./jkr/stk