JEFFERIES stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan vor den am 10. April erwarteten Zahlen von 3400 auf 3500 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Charlie Bentley erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartung an das organische Wachstum des Aromen- und Duftstoffherstellers im ersten Quartal auf 6,6 Prozent. Er bevorzugt weiter die Aktien von Novonesis und DSM-Firmenich wegen des größeren Margenpotenzials./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 07:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 07:26 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 4.220EUR auf Lang & Schwarz (14. März 2025, 08:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charlie Bentley

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3500

Kursziel alt: 3400

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m