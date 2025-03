Porsche Vz.-Zertifikat mit 25%-Chance und 25% Sicherheitspuffer

Im Zuge der allgemeinen Krise der Automobilbranche geriet auch die Porsche Vz.-Aktie bereits vor Jahren gehörig unter Druck. Notierte die Aktie noch im April 2023 bei 117 Euro, so wurde sie am 12. März 2025 am neuen 12-Monatstief bei 53,40 Euro gehandelt. Zuletzt setzten auch die durch die rückläufige Nachfrage nach E-Mobilität durchwachsenen Umsatz- und Gewinnzahlen aus dem Jahr 2024 den Aktienkurs unter Druck.

Da das Zahlenwerk des Sportwagenbauers den Erwartungen entsprochen hätte und die Neuausrichtung des Konzerns für weltweites Wachstum sorgen könnte, bekräftigten die Experten von JP Morgan Chase mit einem Kursziel von 110 Euro ihre Kaufempfehlung für die Porsche Vz.-Aktie.