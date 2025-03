VW-Aktie mit Kaufsignal! Jetzt zuschlagen?

Als "buy on bad news" wird eine Investmentstrategie verstanden, bei der ein Wertpapier genau dann gekauft wird, wenn die Nachrichtenlage maximal schlecht ist. Die Idee dahinter: Das negative Sentiment gegenüber einer Aktie hat in diesem Moment seinen Höhepunkt erreicht, alle Anlegerinnen und Anleger, die einen Verkauf erwogen hatten, haben das zu diesem Zeitpunkt bereits getan und alle nachfolgenden Nachrichten können entweder nur besser oder zumindest weniger schlecht sein.

Altmeister Warren Buffett hat dieses Vorgehen in der Losung: "Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei nur dann gierig, wenn andere ängstlich sind!" auf den Punkt gebracht. Dass diese Strategie tatsächlich Erfolg bringen kann, hat zuletzt die Aktie des angeschlagenen Autobauers Volkswagen bewiesen. Als die operative schwierige Lage des Unternehmens im vergangenen Herbst in aller Munde war und sich die Negativberichterstattung überschlagen hat, bildete die Aktie einen Boden und konnte in der Spitze ihrer Erholungsbewegung fast 40 Prozent zulegen.