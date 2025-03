Mutares stark - Beteiligung Steyr Motors gefragter Rüstungswert

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Steyer Motors sind am Freitag auf Xetra auf einen Rekord von 69 Euro geklettert. Seit Mitte Februar haben sich die Papiere des Börsenneulings mehr als vervierfacht. Als Spezialist für Antrieb und Energieerzeugung - unter anderem für Waffensysteme - gehört man in die Phalanx der zuletzt enorm gefragten Rüstungswerte. Am Morgen meldete Steyr einen Rahmenvertrag mit einem Kunden in Brasilien. Am Mittwoch hatte das Unternehmen einen Dividendenvorschlag von 0,55 Euro angekündigt.

Von der Steyr-Rally profitiert auch Mutares kräftig. Die Beteiligungsgesellschaft hält fast 71 Prozent der Steyr-Anteile. Mutares gewannen seit Mitte Februar rund 30 Prozent./ag/mis