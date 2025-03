Börsenstart Europa - 14.03. - ATX stark +1,78 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.721,17 PKT und steigt um +0,64 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +4,42 %, Carl Zeiss Meditec +2,84 %, HENSOLDT +2,71 %

Flop-Werte: AIXTRON -0,89 %, Nordex -0,87 %, Bechtle -0,61 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:53) bei 5.361,94 PKT und steigt um +0,92 %.

Top-Werte: L'Oreal +4,39 %, Prosus Registered (N) +2,71 %, adidas +2,50 %

Flop-Werte: Kering -8,42 %, BMW -2,34 %, Adyen Parts Sociales -1,80 %

Der ATX steht bei 4.234,72 PKT und gewinnt bisher +1,78 %.

Top-Werte: Lenzing +9,56 %, Erste Group Bank +3,47 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,21 %

Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -1,38 %, Raiffeisen Bank International -1,34 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,85 %

Der SMI steht bei 12.814,24 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,23 %, Kuehne + Nagel International +1,56 %, Lonza Group +0,98 %

Flop-Werte: Swiss Life Holding -5,98 %, Novartis -0,61 %, Swisscom -0,36 %

Der CAC 40 steht bei 7.992,53 PKT und gewinnt bisher +0,87 %.

Top-Werte: L'Oreal +4,39 %, Thales +3,45 %, DANONE +2,40 %

Flop-Werte: Kering -8,42 %, Stellantis -1,38 %, SAFRAN -0,48 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.655,87 PKT und gewinnt bisher +0,73 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,18 %, Getinge (B) +2,32 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +2,18 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -0,33 %, Assa Abloy Registered (B) -0,21 %, AstraZeneca +0,44 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.150,00 PKT und gewinnt bisher +0,36 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,38 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +2,05 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,34 %

Flop-Werte: Terna Energy -0,79 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,61 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,40 %