APA ots news: UNIQA startet neue Kampagne: Mit "gemeinsam besser leben" die Marke zukunftsfit machen.

Unter der Leitung von Mario Stadler, Head of Group Brand & Communications, stellt sich UNIQA gemeinsam mit der Agentur Schatz&Stöber für die Zukunft auf.



Wien (APA-ots) - In turbulenten Zeiten setzt UNIQA in ihrer neuen Kampagne konsequent

auf den Brand Promise "gemeinsam besser leben" - klar, prägnant und optimal abgestimmt auf modernes Medienverhalten. Dabei nutzt sie ein innovatives Kommunikationsprinzip: Für jede Zielgruppe wird eine eigene Story entwickelt, die sich in ihrer Inszenierung an die jeweilige "Bubble" richtet. Doch im Kern bleibt die Botschaft unverändert - "gemeinsam besser leben" als wiederkehrendes, konsistentes Narrativ, inszeniert in kurzen Geschichten, mit dem Kerngedanken "Die meisten Dinge im Leben sind leichter zu schaffen, wenn man sie gemeinsam schafft."