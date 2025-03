Trump sorgt mit seinem Handelskrieg für einen Aktien-Abverkauf an der Wall Street - nun haben wir mit -10% beim S&P 500 offiziell eine "Korrektur". Das sind nun große Headlines in den USA - denn 62% der US-Amerikaner besitzen Aktien. Fast zwei Drittel der Amerikaner werden also faktisch von Tag zu Tag weniger wohlhabend - während Trump ebendiesen Amerikanern Trump eine goldene Zukunft verspricht. Aber so tickt Amerika nicht, so tickt die Wall Street nicht: man lebt materialistisch im konkreten Hier und Jetzt, und nicht in einer von Trump imaginierten glorreichen Zukunft. Die Chefin des Wall Street Journal sagt über ihre Gespräche mit amerikanischen CEOs: die wollen sich noch nicht öffentlich äussern - aber wenn der Aktien-Abverkauf -20% erreichen sollte, bricht ein Sturm los. Schon jetzt ist die US-Wirtschaft aufgrund der immensen Unsicherheit in einer Schokstarre..

Hinweise aus Video:

1. EZB-Chefin Lagarde: Warnung vor den Folgen eines Handelskriegs

2. Tesla warnt vor Handelskrieg-Folgen – peinlich für Trump und Musk

Das Video "Aktien-Abverkauf: Wann zieht Wall Street Trump den Stecker?" sehen Sie hier..