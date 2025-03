Daimler Truck will operativ zulegen - Auftragsplus im Quartal

(Berichtigung Zahlendreher: Im 4. Absatz, 3. Satz, muss es heißen: 591 rpt 591 Millionen Euro)

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will nach einem Gewinnrückgang im neuen Jahr wieder mehr Geld im Tagesgeschäft verdienen. Dazu soll ein steigender Absatz beitragen, der Auftragseingang aus dem Schlussquartal macht Hoffnung. Insbesondere die in Europa stark vertretene Hausmarke Mercedes-Benz litt 2024 unter der Wirtschaftsschwäche auf dem Heimatkontinent und in Deutschland; das Management erwartet den europäischen Markt auch weiter schwach. Die erst seit einigen Monaten amtierende Konzernchefin Karin Radström will mit einem Sparprogramm in Europa bis 2030 zudem die Kosten um über eine Milliarde Euro drücken. Die Daimler-Truck-Aktie gewann zum Handelsstart.

Am Freitagmorgen legte die Aktie um 3,3 Prozent zu. Die Entwicklung des Konzerns sei robust und der Ausblick solide, schrieb JPMorgan-Analyst Jose Asumendi. Gemessen am Marktkonsens rechne das Management mit etwas mehr operativem Gewinn.