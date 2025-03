Demna wird neuer Chefdesigner von Gucci - Kerings Aktienkurs fällt

PARIS/FLORENZ (dpa-AFX) - Der Luxuskonzern Kering hat Balenciaga-Kreativdirektor Demna Gvasalia zum neuen künstlerischen Leiter seiner strauchelnden Marke Gucci ernannt. Er soll ab frühem Juli das Ruder bei den Italienern übernehmen, wie der Konkurrent von LVMH am Donnerstagabend in Paris mitteilte. Seit 2015 verantwortet Demna den Stil des spanischen Luxushauses Balenciaga, das ebenfalls zu Kering gehört.

Demnas kreative Stärke sei "genau das, was Gucci braucht", sagte Konzernchef Francois-Henri Pinault laut Mitteilung. An der Börse kam der Schritt aber schlecht an: Kerings Aktienkurs sackte am Freitagvormittag zuletzt um fast 13 Prozent auf 218,90 Euro ab und erreichte den tiefsten Stand seit Mitte Januar.