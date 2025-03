Bechtle vorsichtig für 2025 - Gewinnrückgang möglich

mediacool schrieb 02.03.25, 09:06

Ich habe bechtle auf meiner Watchlist, da ich teile meines Depots verlagere (wegen abermaliger massiver Probleme mit Comdirect), wegen ehemals persönlicher Kontakt in Führung, wegen interessanten Preis und vielversprechenden Ausblick. Deutschland ist zwar kein IT Land, aber Bechtle gut geführt, positioniert und aussichtsreich. Also ein ganzes Bündel an möglichen Gründen für ein Investment.