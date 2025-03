Weingut Keringer triumphiert bei Mundus vini & Berliner Wein Trophy 2025

--------------------------------------------------------------

Wien / Berlin / Düsseldorf (ots) - Historischer Doppelerfolg für WeingutKeringer / "Grand Gold" in Berlin - "Best of Show" bei Mundus ViniDas Weingut Keringer knüpft nahtlos an seine Erfolgsgeschichte an und setztbereits Anfang 2025 neue Maßstäbe mit internationalen Top-Auszeichnungen. SowohlRotweine als auch die Weißweinen der 100 DAYS-Serie überzeugen bei denrenommierten Wettbewerben MUNDUS vini und Berliner Wein Trophy!Keringer feiert dabei einen historischen Doppelerfolg und überzeugt nahezu aufder ganzen Linie! Die Highlights " Best of Show - Austrian Red " bei der MundusVini 2025 und Großes Gold bei der Berliner Weintrophy 2025 - wo Keringerübrigens schon 13 x den Titel "Bester Produzent Österreichs" erhalten hat. Denbegehrten Titel "Best of Show" gab es diesmal für den Signature Wine MASSIV® Rot2020 .MASSIVer Erfolg bei MUNDUS vini 2025Die MUNDUS vini, gegründet vom Meininger Verlag, zählt zu den bedeutendsteninternationalen Weinwettbewerben und folgt strengen OIV-zertifiziertenBewertungsrichtlinien. Eine internationale Fachjury bewertet die Weine inBlindverkostungen.Hier sicherte sich Keringer gleich mehrere Top-Platzierungen - eine klareBestätigung für die herausragende Qualität der Keringer-Weine:- "Best of Show" für den MASSIV® Rot 2020- 9 x Gold, 2 x Silber Triumph bei der Berliner Wein Trophy 2025Parallel dazu konnte Keringer auch bei der Berliner Wein Trophy, der weltweit(nach der Anzahl der Weine betrachtet) größten internationalen Weinverkostungunter der Schirmherrschaft der OIV sowie der UIOE, erneut überzeugen:- 1 x Großes Gold für MASSIV® Top-Rotweincuvée 2020- 8 x Gold, 3 x SilberJährlich kommen bei diesem prestigeträchtigen Wettbewerb hunderte internationaleJuroren zusammen, um aus tausenden Weinen aus über 40 Ländern die Besten derBesten zu küren. Das Weingut Keringer wurde dabei bereits 13-mal mit dem Titel"Bester Produzent Österreichs" ausgezeichnet - ein beeindruckender Beweis fürdie konstant hohe Qualität der Weine aus Mönchhof.Die Berliner Wein Trophy sowie die renommierte MUNDUS vini folgen den strengenRichtlinien der OIV (Internationale Organisation für Rebe und Wein), was ihreWertigkeit in der Weinwelt unterstreicht. Die wichtigsten Standards dabei: