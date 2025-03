Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Nynomic AG

ISIN: DE000A0MSN11



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.03.2025

Kursziel: 26,00 EUR (zuvor: 34,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



FY2024: Angepasste Guidance am unteren Ende erreicht, einstelliges Wachstum in 2025 geplant



Nynomic hat am Dienstag die vorläufigen Kennzahlen für das Jahr 2024 bekanntgegeben. Die im Oktober angepasste Guidance wurde am unteren Ende erreicht.



[Tabelle]



FY2024-Guidance erreicht: Nach vorl. Zahlen erzielte Nynomic in 2024 Konzernerlöse i.H.v. 102,5 Mio. EUR (-13,1% yoy; MONe: 104,6 Mio. EUR), womit der Vorstand die angepasste Prognose (100-110 Mio. EUR) erfüllte. Für Q4 impliziert dies einen Umsatz von 30,5 Mio. EUR (-11,8% yoy), der damit deutlich unterhalb des Vorjahresquartals liegt. Dies lag zum einen an der hohen Vorjahresbasis sowie Projektverschiebungen, die erst in H1/25 verumsatzt werden sollen (siehe Comment vom 09.10.2024). Alle Konzernsegmente trugen mit einem zweistelligen Rückgang in FY24 zu diesem Ergebnis bei. Als Folge des deutlichen Top Line-Rückgangs ist auch die Kontraktion der operativen Marge nicht überraschend, die für das Gesamtjahr auf 7,3% zurückging (-5,6 PP yoy). Die negativen Skaleneffekte dürften sich hierbei im sinkenden Rohertrag bemerkbar machen, während kostenseitig weiterhin keine starken Einschnitte im Bereich Personal- oder Vertriebskosten vorgenommen werden. Dies hat den Hintergrund, dass Nynomic positive Signale der Kunden für zukünftige Projekte in Form einer vollen Entwicklungs-Pipeline erhält, bspw. Qualitätssicherungssysteme im Solarbereich und Erweiterungen im Gassensor-Portfolio für den Agrar-Bereich.

Prognose 2025 unterhalb der Erwartungen: Für das laufende Jahr prognostiziert Nynomic Erlöse von 105 bis 110 Mio. EUR bei einem EBIT von 8,5 bis 10 Mio. EUR. Dies liegt unterhalb unserer Prognosen, die sich zuletzt auf einen Umsatz i.H.v. 122,0 Mio. EUR sowie ein EBIT von 13,5 Mio. EUR beliefen. Wir gehen zwar davon aus, dass das Management sich aufgrund der Erfahrungen im Vorjahr hinsichtlich einer Prognosesenkung in diesem Jahr zunächst eher konservativ positionieren möchte, sehen das avisierte Umsatzvolumen jedoch insbesondere vor dem Hintergrund der verschobenen Aufträge im niedrigen zweistelligen Mio.-EUR-Bereich aus dem Vorjahr als recht niedrig an. U.E. belastet auch im laufenden Jahr die schwache Konjunktur und politische Unsicherheit u.a. durch Einfuhrzölle im europäischen Markt und weltweit die Investitionsplanungen der Nynomic-Kunden, was die vergleichsweise geringe Wachstumsrate für 2025 erklären dürfte.



Fazit: Nynomic blickt auf ein weiteres herausforderndes Jahr 2025, in dem jedoch die Rückkehr auf den Wachstumspfad gelingen soll. Dennoch belastet die zurückhaltende Investitionsstimmung auch weiterhin die Auftragslage, sodass wir unsere Prognosen für die Wachstumsraten und folgerichtig die operativen Margen für die Folgejahre nach unten anpassen. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 26,00 EUR.

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nynomic Aktie Die Nynomic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 15,40 auf Tradegate (14. März 2025, 10:41 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nynomic Aktie um -7,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,63 %. Die Marktkapitalisierung von Nynomic bezifferte sich zuletzt auf 89,70 Mio.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,83Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 47,00Euro was eine Bandbreite von +69,93 %/+207,19 % bedeutet.