Li Auto: Umsatzerwartungen verfehlt, aber Gewinn übertrifft Prognosen

Li Auto gab bekannt, im vierten Quartal 2024 insgesamt 158.696 Fahrzeuge ausgeliefert zu haben – ein Anstieg von 20,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 6,1 Prozent auf 42,6 Milliarden Yuan (5,8 Milliarden US-Dollar) und entsprach damit in etwa den Prognosen der Analysten.

Doch die schwache Umsatzprognose des Unternehmens dürfte Anleger kaum beruhigen, die sich bereits über die schleppende chinesische Verbrauchernachfrage und den intensiven Preiskampf unter den chinesischen Elektroautoherstellern Sorgen machen.

Der Umsatz belief sich auf 6,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, jedoch um 60 Millionen US-Dollar unter den Erwartungen lag.

Für das laufende Quartal erwartet Li Auto einen Umsatz zwischen 3,2 und 3,4 Milliarden US-Dollar. Der Mittelwert dieser Spanne liegt deutlich unter den von FactSet ermittelten Analystenschätzungen von 4,9 Milliarden US-Dollar.

Li Auto hat für das vierte Quartal 2024 einen Non-GAAP-Gewinn pro hinterlegter Aktie (EPADS) von 0,52 US-Dollar gemeldet und damit die Analystenerwartungen um 0,12 US-Dollar übertroffen.

Die Einnahmen aus Fahrzeugverkäufen betrugen 5,8 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von 5,6 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2023 und einem Anstieg von 3,2 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2024 entspricht.

Zum 31. Dezember 2024 betrieb Li Auto in China 502 Einzelhandelsgeschäfte in 150 Städten, 478 Servicezentren sowie von Li Auto autorisierte Karosserie- und Lackierwerkstätten in 225 Städten. Darüber hinaus waren 1.727 Schnellladestationen mit insgesamt 9.100 Ladeplätzen in Betrieb.

Der aus laufender Geschäftstätigkeit generierte Nettobarmittelzufluss belief sich im vierten Quartal 2024 auf 1,2 Milliarden US-Dollar – ein Rückgang von 49,8 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2023 und ein Minus von 21,3 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2024.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Li Auto (A) (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,75 % und einem Kurs von 25,70EUR auf Tradegate (14. März 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.

