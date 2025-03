Mensch und Maschine Software SE (von GBC AG): Kaufen

Unternehmen: Mensch und Maschine Software SE ISIN: DE0006580806



Liebe Investoren,



im diesjährigen Update unserer GBC Best of m:access stellen wir Ihnen wieder 13, aus unserer Sicht besonders attraktiv bewertete, Unternehmen aus dem Münchner Börsensegment m:access vor, die Teil der GBC Best of m:access-Auswahl sind. Unsere Bewertung basiert im Wesentlichen auf der operativen Entwicklung und den Zukunftsperspektiven der jeweiligen Unternehmen. Gerade kleinere börsennotierte Unternehmen bieten derzeit attraktive Einstiegs-chancen. Während die Marktkapitalisierung der Großunternehmen neue Höchststände erreicht, sind die Small- und Midcaps insgesamt rückläufig - ein Umfeld, das Chancen für Investoren bietet.

Deutlich wird dies am direkten Zusammenhang zwischen Kursentwicklung und Unternehmensgröße. Während der DAX von Anfang 2024 bis Ende Februar 2025 um 34,5 % zulegte, blieben MDAX (+5,4 %) und SDAX (+8,6 %) deutlich dahinter zurück. Der m:access All-Share-Index liegt im gleichen Zeitraum mit -13,5 % sogar im Minus. Die "Schere" zu den großen börsennotierten Unternehmen hat sich auch im vergangenen Jahr weiter geöffnet, was aus unserer Sicht sehr gute Einstiegschancen im Small- und Midcap-Bereich bietet.

Im Rahmen dieser Studie stellen wir Ihnen eine teilweise neu zusammengestellte "GBC Best of m:access"-Auswahl vor, die in diesem Jahr 13 Unternehmen umfasst. Bei der Auswahl der im m:access gelisteten Unternehmen können wir aus aktuell 62 gelisteten Unternehmen auswählen. Im Vergleich zu unserer letzten Studie (Erscheinungsdatum: 06.02.2024) wurden 5 Unternehmen neu in den m:access aufgenommen.



In der "GBC Best of m:access 2025" sind Einschätzungen zu folgenden Unternehmen enthalten:



ABO Energy GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005760029)

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (ISIN: DE000A1CRQD6)

Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981)

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5)

Deutsche Grundstückauktionen AG (ISIN: DE0005533400)

International School Augsburg -ISA- gAG (ISIN: DE000A2AA1Q5) Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806)

MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183)

SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22)

sdm SE (ISIN: DE000A3CM708)

STINAG Stuttgart Invest AG (ISIN: DE0007318008)

UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808)

Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6)



Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Investments,



Cosmin Filker

Stellv. Chefanalyst



