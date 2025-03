Daimler Truck vorsichtig erholt - Zölle und Emissionen im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach teils drastischen Kursverlusten am Vortag haben sich die Aktien von Daimler Truck am Freitag trotz eines soliden Ausblicks mit einer Erholung schwergetan. Die neuesten Geschäftszahlen hellten die Stimmung ein wenig auf. Doch mögliche Anpassungen an den Emissionsgrenzen für Lkw in den USA und die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump belasten nach wie vor. In der Spitze legten die Papiere des Nutzfahrzeugherstellers gut fünf Prozent zu, prallten aber an der 50-Tage-Linie als charttechnischem Indikator für den mittelfristigen Trend ab. Zuletzt betrug das Plus noch 1,9 Prozent auf 39,69 Euro.

Damit zeichnet sich für Daimler Truck ein Wochenverlust von fast zehn Prozent ab. Seit Jahresbeginn stehen die Aktien allerdings noch rund acht Prozent im Plus. Sorgen mit Blick auf die US-Emissionsgrenzen hatten die Papiere am Donnerstag um bis zu 15 Prozent einbrechen lassen. Von ihrem Tagestief bei 34,84 Euro konnten sie sich aber spürbar erholen und gingen rund 4,5 Prozent tiefer aus dem Handel. Der Aufwärtstrend seit September 2024 ist dennoch zunächst unterbrochen.