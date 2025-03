Im Fokus: Domino’s hat sehr viel mehr zu bieten als Pizza

In diesem Kurzportrait geht es um, denn mit Pizza lässt sich ordentlich Geld verdienen. Allerdings ist es kein einfaches Business, denn die Konkurrenz ist groß, während der globale Markt eher stagniert. Domino's hat sich mit mehr als 21.000 Läden weltweit inzwischen zum Marktführer bei Pizzadiensten gemausert, dabei verkauft das Unternehmen gar keine Pizzen. Vielmehr ist es ein reines Franchise-Konzept, wie man es von McDonald's her kennt, so dass Domino's seine Erlöse aus Lizenzeinnahmen und Technologiegebühren speist. Und in Nordamerika erledigt man zusätzlich noch die Beschaffung der Lebensmittel. Es ist ein absolutes Erfolgsrezept und so gehört die Domino's-Aktie auf lange Sicht zu den erfolgreichsten an der Börse...