First Mining kündigt Vereinbarung mit First Majestic Silver zur Beschleunigung der letzten Silber-Stream-Zahlung für Springpole und zur Änderung der Bedingungen der Warrants an

14. März 2025 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit First Majestic Silver Corp. („First Majestic“) eine Änderung (die „Änderungsvereinbarung“) zur Silberkaufvereinbarung vom 10. Juni 2020 zwischen First Majestic, First Mining und Gold Canyon Resources Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von First Mining, (die „Silberkaufvereinbarung“) vereinbart hat. Gemäß der Änderungsvereinbarung haben sich das Unternehmen und First Majestic darauf geeinigt, die Bedingungen der letzten Ratenzahlung („Tranche 3“) im Rahmen der Silberkaufvereinbarung dahingehend zu ändern, dass es sich nun um eine reine Barzahlung in Höhe von 5 Millionen US$ handelt, die von First Majestic bis 31. März 2025 zu leisten ist.

Als Gegenleistung für den Abschluss der Änderungsvereinbarung hat First Mining zugestimmt, die Bedingungen der Stammaktienkaufwarrants (die „Warrants“) zu ändern, die am 2. Juli 2020 gemäß den Bedingungen der Silberkaufvereinbarung an First Majestic begeben wurden. Die 32.050.228 Warrants, die an First Majestic ausgegeben wurden und die einen Ausübungspreis von 0,374 $ pro Warrant haben, sollten am 2. Juli 2025 verfallen. Gemäß der Änderungsvereinbarung wird der Ausübungspreis der Warrants auf 0,20 $ geändert, und die Warrants verfallen nun am 31. März 2028. Sollte der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Toronto Stock Exchange („TSX“) an 45 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,30 $ oder mehr betragen, kann First Mining außerdem das Verfallsdatum der Warrants auf den Tag vorverlegen, der 30 Tage nach der Veröffentlichung einer Pressemeldung liegt, in der der beschleunigte Verfall angekündigt wird. Alle anderen Bedingungen der Warrants bleiben unverändert.

First Mining hat von der Toronto Stock Exchange („TSX“) die bedingte Genehmigung erhalten, die oben angeführten Änderungen des Ausübungspreises und des Verfallsdatums der 32.050.228 Warrants, die sich im Besitz von First Majestic befinden, vorzunehmen, und die geänderten Bedingungen der Warrants werden an dem Tag in Kraft treten, der zehn Geschäftstage nach dem Datum dieser Pressemeldung liegt. Keiner der Warrants, deren Laufzeit verlängert wird, befindet sich im Besitz von Insidern des Unternehmens.

Seite 2 ► Seite 1 von 4