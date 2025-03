Coinbase auf der Überholspur: Warum Ark Invest jetzt Millionen investiert!

Die Krypto-Handelsplattform Coinbase bleibt ein zentraler Akteur in der Branche – sowohl als führender Handelsplatz als auch im regulatorischen Spannungsfeld. Trotz Kursrückgängen in den letzten Tagen setzt die Investmentgesellschaft Ark Invest unter der Leitung von Cathie Wood weiter stark auf Coinbase und stockt ihre Position aggressiv auf. Gleichzeitig feiert das Unternehmen wichtige juristische Siege, während es in New York den Handel mit einigen Meme-Coins einstellt.

Ark Invest setzt auf Coinbase – Millioneninvestition trotz Kursrückgang