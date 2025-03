Gewinn von BMW sackt ab - US-Zölle belasten im neuen Jahr

(neu: Aussagen zu Zollbelastungen, Details zu Zahlen, Kurse aktualisiert.)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autohersteller BMW geht nach einem Gewinneinbruch angesichts von Zöllen und der mauen Lage in China mit Vorsicht in das laufende Jahr. Schon jetzt zeichnen sich für die Münchner Milliardenkosten für die bereits in Kraft getretenen höheren US-Zölle ab. Im Fall möglicher Einfuhrzölle gegen die EU könnte das Umfeld noch etwas schwieriger werden, wie das Management am Freitag einräumte. Immerhin erwartet BMW-Chef Oliver Zipse für das neue Jahr eine insgesamt leicht steigende Nachfrage. Die Aktie gab am Vormittag jedoch nach.

Das Papier verlor am Morgen zeitweise mehr als vier Prozent an Wert, erholte sich aber wieder etwas. Am späten Vormittag lag es noch mit knapp einem Prozent im Minus bei 81,60 Euro, gehörte aber weiterhin zu den größten Verlierern im Dax. Seit Jahresbeginn steht nun noch ein kleines Plus zu Buche. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate hat die Aktie allerdings mehr als ein Fünftel eingebüßt.