Gewinne - Hoffnungssignale stützen

Während das Hin und Her der US-Zollpolitik den Märkten fast täglich vornehmlich negative neue Impulse beschert, gibt es nach Einschätzung des Brokers Index Radar auch Lichtblicke. So lässt sich in den USA ein möglicher Stillstand der Regierungsgeschäfte möglicherweise doch noch in letzter Minute abwenden. Auch aus China kamen günstige Signale. Am Montag soll es eine Konferenz mehrerer Minister zu Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums geben. "Wenn es in China einen Aufschwung gibt, kann Europa das zum Teil nutzen, um die negativen Einflüsse der US-Handelspolitik abzuschirmen", merkte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets dazu an.

Das machte sich auch in der Branchenentwicklung bemerkbar. So waren die Rohstoffwerte gefragt. Hier gilt China als bedeutender Nachfrager. Auch Luxuswerte, für die China ebenfalls ein wichtiger Markt ist, kletterten. So gewannen LVMH um 1,1 Prozent und Richemont um 1,7 Prozent. Ausnahme waren Kering - allerdings wegen hausgemachter Probleme. Der Luxuskonzern hatte Balenciaga-Kreativdirektor Demna Gvasalia zum neuen künstlerischen Leiter seiner strauchelnden Marke Gucci ernannt. Er soll ab Anfang Juli das Ruder bei den Italienern übernehmen. Damit hätten sich Spekulationen auf einen großen externen Namen der Designer-Szene nicht erfüllt, hieß es von Jefferies. Zudem hatte JPMorgan die Kering-Aktie als "Negative Catalyst Watch" eingestuft. Damit verlieh Analystin Chiara Battistini ihren skeptischen Erwartungen für die am 23. April anstehenden Quartalszahlen des Konzerns Ausdruck.

Im Versicherungssektor fielen Swiss Life mit 3,9 Prozent Minus auf. Der Konzern hatte zwar die hohen Erwartungen der Analysten etwa mit dem Reingewinn oder der Dividende erreicht. Kurstreibende, positive Überraschungen waren aber ausgeblieben. Nachdem die Aktie seit Dezember um rund 100 Franken gestiegen war, reichte dies nun für Abschläge.

Dagegen waren unter den Schweizer Standardwerten Adecco mit 5,8 Prozent Aufschlag gefragt. Exane BNP Paribas hatte die Aktie auf "Outperform" von "Neutral" erhöht. Zudem nahm Analyst Andrew Grobler die Papiere auf seine Empfehlungs-Liste./mf/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,84 % und einem Kurs von 29,85 auf Lang & Schwarz (14. März 2025, 12:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -6,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,50 %. Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 317,44 Mrd.. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 13,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 741,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 695,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 800,00EUR was eine Bandbreite von +13,99 %/+31,21 % bedeutet.