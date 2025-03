JEFFERIES stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Ein vorsichtiger Ausblick des IT-Dienstleisters sollte den diesjährigen Tiefpunkt markieren, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erwartet positivere Nachrichten zur Auftragsdynamik, sobald die deutsche Regierung im Frühsommer gebildet ist./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 06:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2025 / 06:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,87 % und einem Kurs von 40,42EUR auf Tradegate (14. März 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m