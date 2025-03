Mit der Digitalen Rentenübersicht die Altersvorsorge optimal planen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Sichten, bewerten, optimieren: Für den Ruhestand und einen gutenLebensabend wollen die meisten Menschen finanziell bestmöglich aufgestellt sein.Wer dies erreichen möchte, sollte die persönliche Altersvorsorge am besten aufallen drei Säulen der Altersvorsorge aufbauen. Das sind: die gesetzliche, diebetriebliche und die private Altersvorsorge. Die Digitale Rentenübersichtunterstützt Verbraucherinnen und Verbraucher dabei, den Überblick über diepersönlichen Rentenansprüche zu behalten und stellt die notwendigenInformationen bereit: verlässlich, verständlich und möglichst vergleichbar.Anlässlich des Weltverbrauchertages am 15. März 2025 informiert die DeutscheRentenversicherung Bund über dieses digitale Angebot.Die gesetzliche Rente bildet den zentralen Pfeiler in der Altersabsicherung. Dasspätere Renteneinkommen hängt jedoch maßgeblich davon ab, welche weiterenEinkommensquellen existieren. Die Digitale Rentenübersicht bietetVerbraucherinnen und Verbrauchern einen kostenlosen und unabhängigen Überblicküber ihre individuellen Rentenansprüche aus gesetzlicher Rentenversicherungsowie betrieblicher und privater Altersvorsorge. Aufhttp://www.rentenuebersicht.de können sie sich über bestehende Rentenansprücheinformieren, etwaigen Vorsorgebedarf identifizieren und wenn nötig individuellmit einer angepassten Altersvorsorge gegensteuern.Diesen Service haben bis Ende Januar 2025 bereits mehr als 3,1 MillionenMenschen genutzt und dabei rund 16,8 Millionen Datenabfragen bei den gut 700angebundenen Vorsorgeeinrichtungen gestellt.Anmeldung mit Steuer-ID und PersonalausweisUm die Digitale Rentenübersicht nutzen zu können, ist eine einmaligeRegistrierung auf http://www.rentenuebersicht.de nötig. Neben der persönlichenSteuer-Identifikationsnummer benötigen Interessierte einen Personalausweis mitfreigeschalteter Online-Ausweisfunktion (eID). Wie die Anmeldung funktioniert,erklärt ein Video auf der Webseite der Digitalen Rentenübersichthttps://www.rentenuebersicht.de/SharedDocs/Videos/DE/Erklaer_Film.html .Ansprüche einsehenAus der Liste der Altersvorsorge-Anbieter können Nutzerinnen und Nutzerdiejenigen auswählen, mit denen sie Verträge geschlossen haben.Altersvorsorge-Produkte sind alle Versicherungen, Zusagen und Verträge, aufderen Grundlage in der Zukunft Leistungen aus allen drei Säulen derAlterssicherung erbracht werden.Auf der individualisierten Anzeigeseite der Digitalen Rentenübersicht sehen dieNutzerinnen und Nutzer alle Ansprüche in drei Übersichten: sortiert nachAuszahlungsarten, aufbereitet in unterschiedlichen Prognosen und ergänzt durch