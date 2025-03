Bechtle auf Jahreshoch - Ausblick als zurückhaltend gesehen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach anfänglicher Enttäuschung haben sich die Anleger am Freitag doch schnell mit dem Ausblick von Bechtle angefreundet. Die zunächst um bis zu 3,8 Prozent abgesackten Papiere des IT-Dienstleisters gehörten am späten Mittag mit gut 9 Prozent Kursplus und einem neuen Jahreshoch zur Spitzengruppe im MDax . An den 200-Tage-Durchschnittslinien hatten sich wieder Käufer gefunden.

Warnhinweise wie "angespannte gesamtwirtschaftliche Lage" und "immense Unsicherheiten" vom Unternehmen sorgten kurz für Verunsicherung. Jefferies-Experte Martin Comtesse sah den vorsichtigen Ausblick der Neckarsulmer im Kontext der enttäuschenden Entwicklung des Vorjahres. Er sei eher als Boden der Entwicklung im neuen Jahr zu betrachten. Comtesse rechnet mit vielen guten Neuigkeiten über Aufträge der öffentlichen Hand, sobald die neue deutsche Regierung im Amt ist.