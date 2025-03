Steuervorteile und attraktive Renditen (FOTO)

Regensburg (ots) - Die intelligente Investition für Gutverdiener: Wie ein PV

Direktinvestment Steuerlast reduziert und vom Solarmarkt profitiert



Photovoltaik Direktinvestments haben sich zunehmend als bevorzugte

Anlagestrategie für Gutverdiener etabliert, die steuerliche Optimierung mit

nachhaltigen Renditen verbinden möchten. Die direkte Beteiligung an

Photovoltaikanlagen bietet durch den Investitionsabzugsbetrag erhebliche

steuerliche Vorteile und erschließt gleichzeitig den lukrativen Markt der

Solarstrom-Direktvermarktung.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Was genau ist ein PV Direktinvestment?Bei einem Photovoltaik Direktinvestment werden Sie tatsächlicher Eigentümereiner Solaranlage oder eines definierten Anteils eines Solarparks - mit eigenenModulen und eigenen Wechselrichtern. Dies unterscheidet sich grundlegend vonFonds oder indirekten Beteiligungen."Ein Photovoltaik Direktinvestment bedeutet echtes Eigentum an einer realenAnlage mit konkreten Sachwerten", erklärt Thomas Haberl, Geschäftsführer von derOhana Invest GmbH. "Diese direkte Eigentümerschaft bildet die Grundlage für dieeinzigartigen steuerlichen Vorteile."Der Einstieg ist bereits ab 100.000 Euro möglich. Die Erträge stammen aus derStromeinspeisung, wobei die Einnahmen durch langfristige Stromabnahmeverträge(PPAs), teilweise per EEG-Vergütung und die zunehmende Direktvermarktung deserzeugten Stroms langfristig abgesichert sind.Investitionsabzugsbetrag: Der steuerliche Turbo für Ihr PV DirektinvestmentDer bedeutendste finanzielle Vorteil eines PV Direktinvestments ist derInvestitionsabzugsbetrag (IAB) gemäß § 7g EStG. Dieser ermöglicht es Anlegern,bis zu 50 Prozent der Investitionssumme sofort steuerlich geltend zu machen."Bei einem Steuersatz von 42 Prozent und einer Investition von 200.000 Eurobedeutet das eine unmittelbare Steuerersparnis von über 42.000 Euro allein durchden IAB", erläutert Roland Kufner von der Ohana Invest GmbH. "DieseSteuerersparnis erhöht die Gesamtrendite Ihres PV Direktinvestments erheblich."Besonders attraktiv für Selbstständige und Gutverdiener: Der IAB kann sogarrückwirkend für bis zu ein Jahr geltend gemacht werden - ideal für Jahre mitbesonders hohem Einkommen oder bei Abfindungszahlungen.Beispielrechnung: So wirkt der SteuereffektAusgangssituation:- PV Direktinvestment: 200.000 Euro- Steuersatz: 42 ProzentJahr 1:- Investitionsabzugsbetrag (50 Prozent): 100.000 Euro- Sofortige Steuerersparnis: 42.000 EuroJahr 2 (Inbetriebnahme):- Sonderabschreibung (40 Prozent vom Restwert): 40.000 Euro- Zusätzliche Steuerersparnis: ca. 16.800 EuroGesamte Steuerersparnis in den ersten Jahren: ca. 58.800 Euro