AKTIE IM FOKUS Bayer legen zu - Glyphosat-Lobbyarbeit in USA scheint zu wirken Die Aktien von Bayer haben am Freitag in einem insgesamt freundlichen Marktumfeld mit einem Plus von rund 3,4 Prozent auf 23,67 Euro zu den Favoriten im Dax gezählt. Wie das "Handelsblatt" berichtet, erzielte Bayer in seinem Bemühen, die …