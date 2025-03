DZ BANK stuft Klöckner & Co auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co von 7 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Jahresabschluss des Stahlhändlers habe keine großen Überraschungen gebracht, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag …