Storyteq zum dritten Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant für Content-Marketing-Plattformen ausgezeichnet

Storyteq wurde von Gartner aufgrund der Vollständigkeit der Vision und der Umsetzungsfähigkeit als „Leader" anerkannt und als der am weitesten fortgeschrittene Technologieanbieter im Magic Quadrant identifiziert.

LONDON, 14. März 2025 /PRNewswire/ -- Storyteq, die firmeneigene Marketingtechnologie der Inspired Thinking Group (ITG), wurde im Gartner Magic Quadrant für Content-Marketing-Plattformen zum Leader 2025 ernannt – das dritte Jahr in Folge wurde es als Leader positioniert.

Diese jüngste Anerkennung folgt auf die Platzierung von Storyteq als Leader im Gartner Magic Quadrant 2025 für Digital Asset Management – der einzige Anbieter, der in beiden Berichten als Leader anerkannt wurde.

Wir sind davon überzeugt, dass Storyteq Marken in die Lage versetzt, hochwertige Marketingkampagnen schnell und in großem Umfang zu aktivieren, indem es Teams die Möglichkeit gibt, Halo Content über eine einzige, KI-gestützte Plattform zu planen, zu erstellen, zu verwalten und zu optimieren.

Halo Content ist der Begriff von ITG für intelligente Inhalte, die alle relevanten Marketingdaten enthalten. Storyteq nutzt KI-Techniken, um das perfekte Asset für jede Kundeninteraktion zu verstehen, vorzuschlagen und zu erstellen.

„Wir sind Gartner sehr dankbar für diese Anerkennung, zumal wir bereits das dritte Jahr in Folge als Leader ausgezeichnet wurden", so Andrew Swinand, Geschäftsführer von ITG. „Inhalte sind die zentrale Herausforderung, vor der Marken heute stehen – nicht nur die Bereitstellung größerer Mengen, sondern intelligenter, personalisierter Inhalte, die sowohl kanal- als auch kontextspezifisch sind, um bei den Kunden wirklich anzukommen.

„Wir sind der Meinung, dass wir durch die KI-gestützten Funktionen globale Marken in die Lage versetzen, genau das zu tun und gleichzeitig die Geschwindigkeit und Effizienz der Inhaltserstellung in ihren Teams und Prozessen zu verbessern."

Storyteq unterstützt große Marken auf der ganzen Welt bei der Durchführung wirkungsvoller Omnichannel-Marketingkampagnen, darunter Heineken, Haleon, ASOS, JLR und Comcast.

„Mit Storyteq versetzen wir Marken in die Lage, Inhalte zu ihrem Wettbewerbsvorteil zu machen", erklärt Guido Derkx, Geschäftsführer und Mitbegründer von Storyteq. „Unsere Content-Marketing-Plattform beschleunigt die Erstellung von Inhalten und ermöglicht es Marken, effizient und effektiv zu skalieren – und das bei gleichzeitiger Kostenreduzierung. Die KI-gestützte Automatisierung hilft unseren Kunden, auf immer sinnvollere Weise mit ihren Kunden in Kontakt zu treten, mit mehr Nuancen und mehr Wert in jedem erstellten Asset."