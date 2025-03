Aktien Frankfurt Dax steuert auf versöhnlichen Wochenabschluss zu Für den deutschen Aktienmarkt ist es am Freitag merklich nach oben gegangen. Der Dax notierte zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 22.968 Punkten und dürfte die Woche mit einem leichten Minus abschließen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am …