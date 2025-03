BAADER BANK stuft GIVAUDAN AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Givaudan vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 4250 auf 4230 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Analyst Konstantin Wiechert passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an die aktuellen Marktbeobachtungen im Januar und Februar an. Das berichtete Wachstum dürfte seiner Ansicht nach wegen Währungseffekten etwas niedriger ausfallen. Nennenswerten Gegenwind durch die US-Zölle erwartet der Experte nicht./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 09:36 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 4.101EUR auf Lang & Schwarz (14. März 2025, 15:00 Uhr) gehandelt.