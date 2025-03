Palantir - Aktie im Rampenlicht - 14.03.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Palantir einen Gewinn von +1,44 % verbuchen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,04 % geändert.

Mit einem Countdown auf X kündigte Palantir eine große Neuigkeit an. Als die Katze aus dem Sack war, machte sich Ernüchterung breit - viele Anleger verabschiedeten sich. Wie geht es weiter mit der Palantir-Aktie?

R1, an industry leader in revenue cycle management (“RCM”) with over 20 years of experience, and Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR), a leader in artificial intelligence systems, have partnered to launch R37, an advanced AI lab dedicated to …

Ein Countdown auf dem X-Account von Palantir deutete darauf hin, dass der Konzern etwas Großes verkünden will. Der Countdown erfüllte seinen Zweck - stoppte den Abverkauf. Die Nachricht aber nicht - der Kurs rauschte ab!