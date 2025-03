Klingbeil nennt Finanz-Einigung 'historisches Signal'

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil hat die Einigung auf ein milliardenschweres Finanzpaket als "historisches Signal" gewertet. "Das Paket wird Deutschland stärker machen. Das wird Deutschlands Rolle auch in Europa stärken", sagte er nach der Verständigung mit der Union und den Grünen. "Wenn es am Dienstag gelingt, diese Grundgesetzänderung durchzubringen, dann ist das ein Befreiungsschlag für unser Land."

Damit werde eine jahrelange Blockade in der politischen Mitte des Landes aufgebrochen, sagte Klingbeil, der auch SPD-Fraktionschef im Bundestag ist. Die Einigung sei auch für die politische Kultur in Deutschland ein wichtiges Zeichen. Regierung und Opposition hätten gezeigt, dass es möglich sei, gemeinsam politische Verantwortung zu übernehmen. "Es sind Brücken gebaut worden in den letzten Tagen", sagte Klingbeil. "Das war wichtig, dass so manche Verletzung aus dem Wahlkampf auch überwunden werden konnte."/mfi/DP/nas